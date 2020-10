Follia a Napoli: troupe di SkyTg24 aggredita e malmenata (Di venerdì 23 ottobre 2020) E’ stata aggredita da alcuni manifestanti la troupe di Sky Tg24 che stava seguendo a Napoli la manifestazione in corso contro le misure restrittive decise dal governatore campano per fronteggiare l’aumento dei contagi. Il giornalista Paolo Fratter e il suo operatore sono stati aggrediti, rincorsi e malmenati da partecipanti al corteo che ha attraversato buona parte del centro storico della città per poi attestarsi a poche centinaia di metri dalla sede della Regione Campania, fronteggiati dalla polizia. L’aggressione è avvenuta mentre Fratter era in collegamento con lo studio, ed era stata preceduta da un crescendo di intromissioni, via via più aggressive, di manifestanti nella diretta. Il giornalista è stato colpito fino a ritrovarsi steso sul cofano di un’auto, ha cercato di calmare ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) E’ statada alcuni manifestanti ladi Sky Tg24 che stava seguendo ala manifestazione in corso contro le misure restrittive decise dal governatore campano per fronteggiare l’aumento dei contagi. Il giornalista Paolo Fratter e il suo operatore sono stati aggrediti, rincorsi e malmenati da partecipanti al corteo che ha attraversato buona parte del centro storico della città per poi attestarsi a poche centinaia di metri dalla sede della Regione Campania, fronteggiati dalla polizia. L’aggressione è avvenuta mentre Fratter era in collegamento con lo studio, ed era stata preceduta da un crescendo di intromissioni, via via più aggressive, di manifestanti nella diretta. Il giornalista è stato colpito fino a ritrovarsi steso sul cofano di un’auto, ha cercato di calmare ...

