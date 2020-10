De Rossi: “Lo scorso campionato è stato falsato, adesso serve essere fortunati” (Di sabato 24 ottobre 2020) “Credo che lo scorso campionato è da considerarsi un po’ più falsato perché è stato interrotto quando c’erano squadre che volavano come nel caso della Lazio, altre che erano in difficoltà come il Milan.” così l’ex capitano della Roma Daniele De Rossi durante l’intervista rilasciata a Propaganda Live su La7, che ha toccato poi l’attualità sportiva: “Questi sono campionati regolari, complicati e che non verranno ricordati nella storia del calcio come i campionati più belli. Milan e Lazio dopo il lockdown hanno avuto percorsi diametralmente opposti. Questo invece è alterato, più diverso dal solito. Si parte tutti sulla stessa barca e con le stesse difficoltà poi, ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 ottobre 2020) “Credo che loè da considerarsi un po’ piùperché èinterrotto quando c’erano squadre che volavano come nel caso della Lazio, altre che erano in difficoltà come il Milan.” così l’ex capitano della Roma Daniele Dedurante l’intervista rilasciata a Propaganda Live su La7, che ha toccato poi l’attualità sportiva: “Questi sono campionati regolari, complicati e che non verranno ricordati nella storia del calcio come i campionati più belli. Milan e Lazio dopo il lockdown hanno avuto percorsi diametralmente opposti. Questo invece è alterato, più diverso dal solito. Si parte tutti sulla stessa barca e con le stesse difficoltà poi, ...

borghi_claudio : Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo de… - welikeduel : 'Non saranno ricordati tra i campionati più belli della storia del calcio.' Daniele De Rossi sul campionato appena… - realvarriale : @massimozampini Beh Massimino, che De Rossi fosse una persona intelligente non lo scopriamo mica stasera. Però, pa… - LaMiki72 : RT @massimozampini: De Rossi si conferma De Rossi e paragona i negazionisti Covid a chi pensa che la Juve vinca per motivi oscuri. Ve lo di… - PUTASRATASS : lo dico? lo dico. najwa con i capelli rossi e lunghi>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi “Lo Previsione scenari 2020-2021.Gaziano e Rossi (Consulenti finanziari indipendenti) spiegano cosa significa (e come) investire al tempo del Covid-19 Fortune Italia