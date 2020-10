Covid: immunità di gregge bocciata da 80 esperti (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’idea di arrestare il Covid raggiungendo l’immunità di gregge è un errore pericoloso, non supportato da alcuna evidenza scientifica Tenere sotto controllo la diffusione del virus – mettendo in atto delle regole da rispettare – è il modo migliore di proteggere società ed economia fino all’arrivo di terapie e vaccini efficaci ed evitare nuovi lockdown.… L'articolo Covid: immunità di gregge bocciata da 80 esperti Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’idea di arrestare ilraggiungendo l’immunità diè un errore pericoloso, non supportato da alcuna evidenza scientifica Tenere sotto controllo la diffusione del virus – mettendo in atto delle regole da rispettare – è il modo migliore di proteggere società ed economia fino all’arrivo di terapie e vaccini efficaci ed evitare nuovi lockdown.… L'articolo: immunità dida 80Corriere Nazionale.

