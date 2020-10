Covid, cento scienziati scrivono a Mattarella e Conte: 'Misure drastiche entro 2-3 giorni o centinaia di morti' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Rendere subito le Misure anti contagi più drastiche, o i morti saranno centinaia. È drammatico l'appello lanciato oggi al Capo dello Stato Sergio Mattarella e al premier Giuseppe Conte da oltre cento ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Rendere subito leanti contagi più, o isaranno. È drammatico l'appello lanciato oggi al Capo dello Stato Sergioe al premier Giuseppeda oltre...

ilriformista : Cento scienziati scrivono a #Mattarella e #Conte: “Agire con misure drastiche entro 2-3 giorni” #coronavirus… - MarySpes : RT @TarroGiulio: Covid-19, Tarro controcorrente: 'Il 98 per cento dei contagiati è asintomatico' - bertocchi_paola : RT @TarroGiulio: Covid-19, Tarro controcorrente: 'Il 98 per cento dei contagiati è asintomatico' - MovArtCinecitta : Cento scienziati scrivono a Conte e Mattarella: 'Subito misure drastiche' Onestamente, non ce sto a capì più un ca… - Dissensocomune : '...lasciar spazio alla pressante esigenza di salvaguardare il diritto alla salute individuale e collettiva sancito… -