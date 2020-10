Covid, a Milano riapre l’ospedale in Fiera. Le critiche a maggio: “È inutile” (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’ospedale in Fiera di Milano riapre per accogliere i nuovi casi di Covid-19. A maggio scorso, all’inaugurazione, tante critiche da chi credeva che sarebbe stato presto smantellato. Il numero di casi di positività al Covid-19 in Lombardia è tornato ad essere preoccupante. I ricoveri in terapia intensiva sono attualmente 156, con un incremento di 22 unità … L'articolo Covid, a Milano riapre l’ospedale in Fiera. Le critiche a maggio: “È inutile” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’ospedale indiper accogliere i nuovi casi di-19. Ascorso, all’inaugurazione, tanteda chi credeva che sarebbe stato presto smantellato. Il numero di casi di positività al-19 in Lombardia è tornato ad essere preoccupante. I ricoveri in terapia intensiva sono attualmente 156, con un incremento di 22 unità … L'articolo, al’ospedale in. Le: “È inutile” proviene da www.meteoweek.com.

