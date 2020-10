Col lockdown ci saranno rivolte armate. Perché è da evitare (Di venerdì 23 ottobre 2020) ``È un palliativo per non chiudere tutto. Servono anche per limitare l`utilizzo di alcol e altre sostanze che rilassano i freni inibitori esponendo a rischi i giovani``. Lo dice, intervistato da Il Fatto Quotidiano, il professor Ranieri Guerra, rappresentante dell`Organizzazione Mondiale della Sanità nel Comitato tecnico scientifico a supporto del governo a proposito dell`efficacia dei cosiddetti coprifuoco. E alla domanda: ritiene che un lockdown generalizzato non sia più una strada percorribile? Il professore risponde: ``Dobbiamo evitarlo perché provocherebbe rivolte armate. Le persone sono state sfinite dai tre mesi di lockdown. Purtroppo poi in estate hanno abbassato troppo la guardia incoraggiate anche da colleghi che non capisco bene che lavoro facciano. Adesso bisogna, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) ``È un palliativo per non chiudere tutto. Servono anche per limitare l`utilizzo di alcol e altre sostanze che rilassano i freni inibitori esponendo a rischi i giovani``. Lo dice, intervistato da Il Fatto Quotidiano, il professor Ranieri Guerra, rappresentante dell`Organizzazione Mondiale della Sanità nel Comitato tecnico scientifico a supporto del governo a proposito dell`efficacia dei cosiddetti coprifuoco. E alla domanda: ritiene che ungeneralizzato non sia più una strada percorribile? Il professore risponde: ``Dobbiamo evitarlo perché provocherebbe. Le persone sono state sfinite dai tre mesi di. Purtroppo poi in estate hanno abbassato troppo la guardia incoraggiate anche da colleghi che non capisco bene che lavoro facciano. Adesso bisogna, ...

PonytaEle : RT @tempoweb: Col lockdown ci saranno rivolte armate. Perché è da evitare #lockdown #covid #coronavirus - CaioGCM : RT @tempoweb: Col lockdown ci saranno rivolte armate. Perché è da evitare #lockdown #covid #coronavirus - tempoweb : Col lockdown ci saranno rivolte armate. Perché è da evitare #lockdown #covid #coronavirus - fr4nc15_93 : Alle due coglioncelle col cocktail che parlavano di 'dittatura' non auguro di avere parenti o amici intubati in ter… - AnsaSardegna : Covid: restrizioni in Sardegna concordate col Governo. Non sarà lockdown totale, garantite le comunali del 25 e 26… -

Ultime Notizie dalla rete : Col lockdown Covid, Milano rischia il lockdown: «Non è escluso che diventi zona rossa» Corriere della Sera Falsa partenza e tempo perso: quante insufficienze sulla povera scuola tra ritardi e omissioni

Ragazzi a casa (col sacrificio, chissà perché ... proprio per organizzare meglio il nuovo anno dopo l’inferno del lockdown - cumuliamo un pasticcio di cinque settimane per un’istituzione (l’istruzione ...

Flop del Fierone ai tempi del Covid. In pochi tra i banchi e vendite scarse

Ma i cittadini, magari spaventati dalla situazione generale, magari decidendo di spendere il proprio denaro in beni di prima necessità con il terrore di un nuovo imminente lockdown, hanno deciso ...

Ragazzi a casa (col sacrificio, chissà perché ... proprio per organizzare meglio il nuovo anno dopo l’inferno del lockdown - cumuliamo un pasticcio di cinque settimane per un’istituzione (l’istruzione ...Ma i cittadini, magari spaventati dalla situazione generale, magari decidendo di spendere il proprio denaro in beni di prima necessità con il terrore di un nuovo imminente lockdown, hanno deciso ...