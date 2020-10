Calderone | ' nuove regole priorità non più rinviabile | ecco proposte consulenti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Dare oggi al mercato del lavoro, per metterlo in condizione di funzionare in modo; efficiente, produttivo e trasparente, rappresenta una; non; rimandabile". E' chiaro il messaggio che arriva dal Festival del lavoro 2020 con le parole della presidente del Consiglio nazionale dell'ordine deidel lavoro, Marina. Parole che fanno da cornice al documento 'L'Italia riparte dal lavoro. Ledeidel lavoro per una ripresa reale', presentato dai professionisti in occasione del Festival del lavoro. "Le difficoltà che migliaia di aziende e lavoratori stanno affrontando e si troveranno ad affrontare nel prossimo anno ...