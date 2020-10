"Brusco calo". Pregliasco, il sondaggio che decreta la morte del M5s e fa godere Lega e FdI (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Movimento 5 Stelle cala sempre più. Nella supermedia Youtrend i grillini scendono del -0,9 per cento arrivando a toccare il 15 per cento. Questi i dati forniti dal sondaggio di Lorenzo Pregliasco durante la trasmissione Omnibus di La7. Buone notizie invece per la Lega e Fratelli d'Italia che vedono il proprio gradimento aumentare rispettivamente del +0,3 (24,6) e del +0,1 (16,1). Il Partito democratico, rispetto a due settimane fa, non subisce scossoni e rimane fermo al 20,9 per cento. Cala anche Forza Italia che perde un -0,1 punto percentuale toccando quota 6,5, mentre Italia Viva vanta un'ascesa e passa dal 3 per cento al 3,2. Stesso discorso per Carlo Calenda che ottiene un +0,2 e raggiunge il 3,1 per cento, poco dietro il partito di Matteo Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Movimento 5 Stelle cala sempre più. Nella supermedia Youtrend i grillini scendono del -0,9 per cento arrivando a toccare il 15 per cento. Questi i dati forniti daldi Lorenzodurante la trasmissione Omnibus di La7. Buone notizie invece per lae Fratelli d'Italia che vedono il proprio gradimento aumentare rispettivamente del +0,3 (24,6) e del +0,1 (16,1). Il Partito democratico, rispetto a due settimane fa, non subisce scossoni e rimane fermo al 20,9 per cento. Cala anche Forza Italia che perde un -0,1 punto percentuale toccando quota 6,5, mentre Italia Viva vanta un'ascesa e passa dal 3 per cento al 3,2. Stesso discorso per Carlo Calenda che ottiene un +0,2 e raggiunge il 3,1 per cento, poco dietro il partito di Matteo Renzi.

ilriformista : #Conte e gli italiani, la luna di miele è finita: per il premier brusco calo dei consensi - Libero_official : 'Brusco calo' per il #M5s: la #supermedia di #YouTrend toglie ogni dubbio #omnibus #la7 - TermometroPol : ?? Secondo i #sondaggi elettorali Quorum ?? Le intenzioni di voto #nazionali ?? - zazoomblog : Sondaggi elettorali Quorum: cresce il M5S brusco calo per FDI - #Sondaggi #elettorali #Quorum: #cresce - zazoomblog : Sondaggi elettorali Quorum: cresce il M5S brusco calo per FDI - #Sondaggi #elettorali #Quorum: #cresce -

Ultime Notizie dalla rete : Brusco calo Conte e gli italiani, la luna di miele è finita: per il premier brusco calo dei consensi Il Riformista Sondaggio di YouTrend per Omnibus: il M5s deve fare i conti con un "brusco calo", le cifre che decretano la fine politica dei grillini

Il Movimento 5 Stelle cala sempre più. Nella supermedia Youtrend i grillini scendono del -0,9 per cento arrivando a toccare il 15 per cento. Questi i dati forniti dal sondaggio di Lorenzo Pregliasco ...

L’Italia è il paese più tartassato d’Europa DALLA PRESSIONE FISCALE

Dopo cinque anni di ininterrotto calo della pressione fiscale in Italia, nel 2019 si è verificato un brusco incremento di 0,7 punti che ha riportato il suo livello complessivo indietro di quattro anni ...

Il Movimento 5 Stelle cala sempre più. Nella supermedia Youtrend i grillini scendono del -0,9 per cento arrivando a toccare il 15 per cento. Questi i dati forniti dal sondaggio di Lorenzo Pregliasco ...Dopo cinque anni di ininterrotto calo della pressione fiscale in Italia, nel 2019 si è verificato un brusco incremento di 0,7 punti che ha riportato il suo livello complessivo indietro di quattro anni ...