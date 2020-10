Brasile | i convocati di Tite per gli impegni di novembre | ci sono Danilo e Arthur

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il ct del, ha diramato l’elenco dei giocatoriper glidella Nazionale verdeoro Il ct del, ha diramato l’elenco dei giocatoriper glidella Nazionale verdeoro validi per la qualificazione a Qatar 2022 contro Venezuela (12) e Uruguay (17). Cidue giocatori che militano in Serie A. Portieri Alisson – Liverpool Ederson – Manchester City Weverton – Palmeiras Difensori centrali Thiago Silva – Chelsea Marquinhos – PSG Éder Militão – Real Madrid Rodrigo Caio – Flamengo Terzini– Juventus Gabriel Menino – Palmeiras Renan ...

junews24com : Convocati Brasile, le scelte di Tite: ci sono due bianconeri - - LALAZIOMIA : Luiz Felipe tra i convocati della Nazionale Olimpica brasiliana - sportli26181512 : Convocati Brasile: ci sono Arthur e Danilo: Il ct del Brasile Tite rende nota la lista dei convocati per...… -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile convocati

Juventus News 24

Il ct del Brasile, Tite, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per gli impegni della Nazionale verdeoro validi per la qualificazione a Qatar 2022 contro Venezuela (12 novembre) e Uruguay (17 ...AGI - "Ascolta il vecchietto, figlio mio, che è ancora forte e farà vincere la sua squadra". Edson Arantes do Nascimento, noto a tutti come Pelè, ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno incidend ...