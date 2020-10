“Barbara d’Urso trova Simone”, Tommaso Zorzi lancia l’appello dal GF Vip: lui salta fuori, ecco chi è (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo l’aereo di questa mattina per Tommaso Zorzi firmato da un certo Simone, L’influencer ha chiesto aiuto a Barbara d’Urso per poter trovare il suo ammiratore segreto che gli ha recapitato un messaggio in volo dritto sopra la Casa del Grande Fratello Vip. “Barbara d’Urso trova Simone”, Tommaso Zorzi lancia l’appello e lui salta fuori:... L'articolo “Barbara d’Urso trova Simone”, Tommaso Zorzi lancia l’appello dal GF Vip: lui salta fuori, ecco chi è proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo l’aereo di questa mattina perfirmato da un certo Simone, L’influencer ha chiesto aiuto a Barbara d’Urso per poterre il suo ammiratore segreto che gli ha recapitato un messaggio in volo dritto sopra la Casa del Grande Fratello Vip. “Barbara d’UrsoSimone”,l’appello e lui:... L'articolo “Barbara d’UrsoSimone”,l’appello dal GF Vip: luichi è proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Yari Carrisi dichiarato colpevole e condannato dal tribunale per aver augurato la morte a Barbara d’Urso - treppio : @myrtamerlino Ti auguro di tornare presto e di evitare di presentare situazioni di piccoli gruppi come problemi cap… - sarahgarofalo9 : RT @ThisCasino: Tommy: 'mi affido a Barbara D'Urso da cologno monzese che tutto può per scoprire chi è Simone' Barbara D'Urso a pomeriggio… - _tommo_91_ : Va veramente si inventano tutte queste pur di aver 5 minuti da Barbara D’urso? Simone è un fan, Tommaso non sa vera… - vogliotrichechi : RT @HoUnNomeCorto: A Pomeriggio 5 Tommaso Zorzi che fa l'appello a Barbara d'Urso per Simone, volooo #gfvip -

