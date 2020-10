Artrite nei gatti | sintomi e sollievo dal dolore

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 ottobre 2020) (Milano 23 ottobre 2020) - Milano, 23 ottobre 2020 - Con i progressi nella salute preventiva e nel trattamento veterinario, nonché nel cibo per animali domestici di alta qualità, i cani eora vivono più a lungo. Questo non significa però che essi non stiano affrontando più condizioni patologiche legate all'età. L'osteo, o comunemente nota come artrosi, (infiammazione delle articolazioni) nei cani e neiè una delle malattie più comuni legate all'età che colpisce i nostri animali domestici. Fino a qualche anno fa si pensava che l'artrosi colpisse solo i cani, ma si stima che l'incidenza dell' Esistono diversi tipi die malattie articolari che colpiscono cani e, con alcuni problemi articolari genetici e altri ...