Young Boys-Roma 1-2: i commenti post partita di Fonseca e Seoane (Di giovedì 22 ottobre 2020) Young Boys-Roma è terminata 2 a 1 a favore dei giallorossi, grazie alle reti in di Bruno Peres e Kumbulla che hanno ribaltato lo svantaggio iniziale. Di seguito i commenti post partita dei due allenatori, Fonseca e Seoane. Le dichiarazioni di Fonseca Paulo Fonseca commenta l’ottimo esordio giallorosso in Europa League, che ha visto la Roma battere per 2 a 1 in rimonta gli svizzeri dello Young Boys. Alla domanda se sia stata più bravura o fortuna circa i rischi presi con la formazione messa in campo ha risposto: Quello che è importante è avere fiducia in tutti i giocatori. E io ce l’ho. È ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 ottobre 2020)è terminata 2 a 1 a favore dei giallorossi, grazie alle reti in di Bruno Peres e Kumbulla che hanno ribaltato lo svantaggio iniziale. Di seguito idei due allenatori,. Le dichiarazioni diPaulocommenta l’ottimo esordio giallorosso in Europa League, che ha visto labattere per 2 a 1 in rimonta gli svizzeri dello. Alla domanda se sia stata più bravura o fortuna circa i rischi presi con la formazione messa in campo ha riso: Quello che è importante è avere fiducia in tutti i giocatori. E io ce l’ho. È ...

OfficialASRoma : Young Boys in vantaggio con Nsame su calcio di rigore al 14'. #YBRoma 1-0 - OfficialASRoma : L'unico calciatore ad aver vestito sia la maglia dell'#ASRoma sia quella dello Young Boys è Seydou Doumbia Altre… - OfficialASRoma : Termina il primo tempo. Young Boys avanti grazie al gol su rigore di Nsame al 14'. #YBRoma #UEL - Agenzia_Ansa : #EuropaLeague vincono Milan e Roma, ko il Napoli TUTTE LE FOTO #celticmilan #YoungboysRoma #NapoliAzAlkmaan #ANSA - Pappagallo0 : RT @ilRomanistaweb: ?? La Roma si rimette in viaggio nella sua bolla per ritrovare la strada smarrita ad agosto con il Siviglia. Di fronte i… -