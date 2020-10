Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 21 OTTOBREORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA PER INCENDENTE DALLA APPIA ALLA A24 . SI RALLENTA IN CARREGGIATA OPPOSTA DA NOMENTANA A PRENESTINA INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE TRA VAL MELAINA E CASTEL GIUBILEO VERSO IL RACCORDO SULLA NOMENTANA è CHIUSO IL TRATTO CHE VA DA COLLEVERDE AL RACCORDO IN DIREZIONEPER LAVORI CI SPOSTIAMO SULLA TIBURTINA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA TIVOLI E ALBUCCIONE NEI DUE SENSI SULLA PRENESTINA RALLENTAMENTI TRA OSTERIA DELL’OSA E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASILINA CODE A ...