Un focolaio nella nazionale di nuoto, “avessimo fatto la bolla non sarebbe successo” (Di giovedì 22 ottobre 2020) La nazionale di nuoto è in isolamento per i contagi da Covid e ci si chiede come sia stato possibile che nel ritiro di Livigno sia entrato il virus. Sono dieci i positivi (asintomatici). Tra questi anche Simona Quadarella. La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Luca Moretti, referente di Aquagranda. «Non vogliamo passare per “untori”, bastava creare una bolla chiusa e circoscritta intorno ai nuotatori e tutto questo non sarebbe successo. Comunque nei raduni gli azzurri dispongono dell’impianto dedicato dalle 8 alle 20. Noi svolgiamo 5 volte al giorno la sanificazione. C’erano i turisti del weekend nell’hotel degli azzurri? Sì in hotel. Ma non può essere l’impianto la causa di quanto è successo». Il presidente federale Paolo Barelli ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ladiè in isolamento per i contagi da Covid e ci si chiede come sia stato possibile che nel ritiro di Livigno sia entrato il virus. Sono dieci i positivi (asintomatici). Tra questi anche Simona Quadarella. La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Luca Moretti, referente di Aquagranda. «Non vogliamo passare per “untori”, bastava creare unachiusa e circoscritta intorno ai nuotatori e tutto questo nonsuccesso. Comunque nei raduni gli azzurri dispongono dell’impianto dedicato dalle 8 alle 20. Noi svolgiamo 5 volte al giorno la sanificazione. C’erano i turisti del weekend nell’hotel degli azzurri? Sì in hotel. Ma non può essere l’impianto la causa di quanto è successo». Il presidente federale Paolo Barelli ...

