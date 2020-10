Ultime Notizie Roma del 22-10-2020 ore 11:10 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale e ben ritornati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio impennata dei vantaggi 15199 127 i decessi il premier Conte spiega che le scelte dell’ultimo dpcm consentono di evitare chiusure generalizzate sull’intero territorio nazionale invita a limitare gli spostamenti non necessari da oggi scatta il coprifuoco in Lombardia dalle 4:37 fino al 13 novembre consentiti solo gli spostamenti motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità chiusi centri commerciali nel weekend del Fuoco Citra anche nel Lazio dalla mezzanotte di venerdì didattica distanza da lunedì per le secondarie l’ex presidente americano Barack Obama scende in campo contro Trump che mette a rischio la democrazia tratta la presidenza come piscio pensa solo a se stesso mentre ogni giorno agisce come uno zio ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e ben ritornati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio impennata dei vantaggi 15199 127 i decessi il premier Conte spiega che le scelte dell’ultimo dpcm consentono di evitare chiusure generalizzate sull’intero territorio nazionale invita a limitare gli spostamenti non necessari da oggi scatta il coprifuoco in Lombardia dalle 4:37 fino al 13 novembre consentiti solo gli spostamenti motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità chiusi centri commerciali nel weekend del Fuoco Citra anche nel Lazio dalla mezzanotte di venerdì didattica distanza da lunedì per le secondarie l’ex presidente americano Barack Obama scende in campo contro Trump che mette a rischio la democrazia tratta la presidenza come piscio pensa solo a se stesso mentre ogni giorno agisce come uno zio ...

