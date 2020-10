Terra mia, la stretta agli ecoreati sul tavolo del Consiglio dei ministri tra nuove responsabilità e modifiche del codice Antimafia (Di giovedì 22 ottobre 2020) La stretta agli ecoreati approda sul tavolo del Consiglio dei ministri. Il ddl Terra mia, il testo-bandiera del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, sarà tra quelli all’esame giovedì 22 ottobre. L’esponente del governo ne parla da due anni e ne ha più volte annunciato il deposito sul tavolo del governo. La discussione sarebbe dovuta partire circa due settimane fa, ma l’ultimo rinvio è stato causato dai veti incrociati dei renziani di Italia Viva e dal Pd poco convinto dal testo. Sono un paio, e non sostanziali, i cambiamenti apportati rispetto all’ultima bozza del disegno di legge firmata il 22 settembre scorso e che ilfattoquotidiano.it ha potuto visionare. Il testo modifica diverse norme, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Laapproda suldeldei. Il ddlmia, il testo-bandiera del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, sarà tra quelli all’esame giovedì 22 ottobre. L’esponente del governo ne parla da due anni e ne ha più volte annunciato il deposito suldel governo. La discussione sarebbe dovuta partire circa due settimane fa, ma l’ultimo rinvio è stato causato dai veti incrociati dei renziani di Italia Viva e dal Pd poco convinto dal testo. Sono un paio, e non sostanziali, i cambiamenti apportati rispetto all’ultima bozza del disegno di legge firmata il 22 settembre scorso e che ilfattoquotidiano.it ha potuto visionare. Il testo modifica diverse norme, ...

