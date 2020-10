Sulla scuola Regioni in ordine sparso. Boccia prova a mediare (Di giovedì 22 ottobre 2020) Francesco Boccia prova a mediare e a barcamenarsi in quella che è già diventata una giungla di ordinanze. Il ministro delle Autonomie e dei Rapporti con le Regioni ha incontrato i governatori e domani ci sarà il secondo round, quello decisivo. Il governo non vuole dare delle linee guida nazionali e con la scusa di lasciar fare alle singole Regioni non applica misure restrittive delegando il compito. Ma la scuola ha acceso la miccia dello scontro e ora è inevitabile l’intervento dell’esecutivo per trovare una soluzione.In Lombardia per le scuole superiori, da lunedì secondo l’ultima ordinanza regionale, inizierà la didattica a distanza con l’obiettivo di alleggerire il trasporto pubblico locale vista la situazione ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) Francescoe a barcamenarsi in quella che è già diventata una giungla di ordinanze. Il ministro delle Autonomie e dei Rapporti con leha incontrato i governatori e domani ci sarà il secondo round, quello decisivo. Il governo non vuole dare delle linee guida nazionali e con la scusa di lasciar fare alle singolenon applica misure restrittive delegando il compito. Ma laha acceso la miccia dello scontro e ora è inevitabile l’intervento dell’esecutivo per trovare una soluzione.In Lombardia per le scuole superiori, da lunedì secondo l’ultima ordinanza regionale, inizierà la didattica a distanza con l’obiettivo di alleggerire il trasporto pubblico locale vista la situazione ...

