Sempre addosso agli Statali Adesso è scontro sui buoni pasto!

(Di giovedì 22 ottobre 2020) di Redazione. Comprensione e aiuti per tutti in questo periodo di grave crisi ma non per loro, i dipendenti pubblici! Dainvisi e sottopagati, ma dai quali poi si pretendeil massimo dell’efficienza anche a fronte di stipendi da fame. Infatti non stiamo parlando dei ‘privilegiati’ e dei ‘Super garantiti’, quali i dipendenti …