Pierluigi Diaco torna in Rai? Si apre uno spiraglio dopo Io e Te (Di giovedì 22 ottobre 2020) Questo articolo . Pierluigi Diaco torna in Rai dopo la fine anticipata di Io e Te? Il suo programma infatti non sembra essere stato rinnovato, le ultime. Pierluigi Diaco potrebbe ben presto tornare sulle reti Rai dopo la fortunata stagione ad Io e Te che, nonostante sia stata ricca di insidie ed attacchi sui social (e non solo…), …

