Pd Ama | in sede via Romagnoli tre dipendenti positivi

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma – “Da ieri c’e’ preoccupazione per iAma che sonoal COVID-19 nellaAma del X Municipio di via dei, gia’ in 3 e siamo in attesa che la Asl faccia gli accertamenti dovuti come gia’ ha iniziato e verifichi la situazione.” “Nel frattempo Ama prenda le dovute precauzioni e metta in sicurezza gli operatori e tutte le persone che frequentano la struttura, per proteggere loro e le loro famiglie. C’e’ bisogno di intervenire immediatamente e fare i tamponi a tutti iAma partendo dalladie intensificare le sanificazioni di mezzi, spogliatoi e strutture di servizio”. Cosi’ in un comunicato Flavio Vocaturo del Pd Ama.