“Non mi faccio dare dello stupido” | Alta tensione a Mattino Cinque (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nessuna pace per Elisabetta Gregoraci che si trova a essere oggetto di uno scontro tra l’avvocato Micaela Ottomano e Riccardo Signoretti che risponde sulle rime al legale. La nuova puntata di Mattino Cinque è stata animata da alcuni scontri che sono scaturiti dall’intervento di Micaela Ottomano che ha chiesto diretto di replica al programma, come … L'articolo “Non mi faccio dare dello stupido” Alta tensione a Mattino Cinque proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nessuna pace per Elisabetta Gregoraci che si trova a essere oggetto di uno scontro tra l’avvocato Micaela Ottomano e Riccardo Signoretti che risponde sulle rime al legale. La nuova puntata diè stata animata da alcuni scontri che sono scaturiti dall’intervento di Micaela Ottomano che ha chiesto diretto di replica al programma, come … L'articolo “Non mistupido”proviene da www.meteoweek.com.

MaxCallegari : “Sono 18 anni che esco la sera e faccio gol. Prima di una partita col Palmeiras, tornai alle 7 del mattino e poi se… - civati : #Roma: oggi non si è candidato nessuno. Che faccio, vado? - civcatt : Di nuovo faccio mie e propongo a tutti alcune parole di s. #GiovanniPaoloII, la cui forza non è stata forse compres… - isqbelles : @JISOOWLW e comunque se faccio schifo in queste cose è colpa della venere in capricorno non mia - medievaIbitch : sì faccio del mio meglio prendo il mio tempo ma non è abbastanza -

Ultime Notizie dalla rete : “Non faccio Vittorio Brumotti: "Io, aggredito dagli spacciatori: dietro di loro ho visto la 'ndrangheta" Corriere della Sera