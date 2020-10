Mattino 5, la protesta dei ristoratori lombardi: “Il coprifuoco è la nostra fine” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Durante la puntata odierna di Mattino 5 si è parlato anche di coronavirus, in particolare della protesta dei ristoratori lombardi di fronte al provvedimento che dispone il coprifuoco dalle 23:00 alle 5:00 fino al 13 novembre 2020. Dallo studio Francesco Vecchi ha dato la parola all’inviato della trasmissione, per capire quale sia lo stato d’animo di chi è titolare di un’attività ristoratrice a Milano e nel resto della regione. La testimonianza della ristoratrice Giovanna Il cronista di Mattino 5 si trovava in zona Navigli per raccogliere le testimonianze dei ristoratori. Tra quelli che hanno scelto di protestare contro la decisione di imporre il coprifuoco dalle ore 23:00 c’è anche ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 22 ottobre 2020) Durante la puntata odierna di5 si è parlato anche di coronavirus, in particolare delladeidi fronte al provvedimento che dispone ildalle 23:00 alle 5:00 fino al 13 novembre 2020. Dallo studio Francesco Vecchi ha dato la parola all’inviato della trasmissione, per capire quale sia lo stato d’animo di chi è titolare di un’attività ristoratrice a Milano e nel resto della regione. La testimonianza della ristoratrice Giovanna Il cronista di5 si trovava in zona Navigli per raccogliere le testimonianze dei. Tra quelli che hanno scelto dire contro la decisione di imporre ildalle ore 23:00 c’è anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattino protesta Vico Equense, scoppia la protesta: «Non si muore di solo Covid» Il Mattino Vico Equense, scoppia la protesta: «Non si muore di solo Covid»

La scritta su un lenzuolo campeggia all'entrata dell'ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense: «Non si muore solo Covid» e sintetizza quanto potrebbe accadere con ...

Lockdown ad Arzano, l'Antimafia indaga sulla rivolta dei cittadini

C'è chi soffia nella protesta anti-lockdown, c'è chi prova a strumentalizzare il dissenso contro la decisione di bloccare tutte le attività in un comune alle porte ...

