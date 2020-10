Marco Giampaolo e una vigilia delicata col Sassuolo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Marco Giampaolo ha parlato della delicatissima trasferta contro il Sassuolo nella consueta conferenza stampa. La gara si disputerà venerdì 23 ottobre alle ore 20.45 presso il Mapei-Stadium di Reggio Emilia. Nonostante la situazione non facile il tecnico dei garanta non vuole gettare la spugna. Le parole di Marco Giampaolo Che partita sarà? “Ci sarà un alto livello di contenuti, il Sassuolo è forte e si è consolidato. E’ all’università del calcio, quindi per noi è un test impegnativo. Abbiamo cercato di prepararla al meglio, dobbiamo essere minuziosi nei particolari.” Izzo sarà arruolabile? “E’ infortunato da una settimana, non è a disposizione”. Su cosa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 ottobre 2020)ha parlato della delicatissima trasferta contro ilnella consueta conferenza stampa. La gara si disputerà venerdì 23 ottobre alle ore 20.45 presso il Mapei-Stadium di Reggio Emilia. Nonostante la situazione non facile il tecnico dei garanta non vuole gettare la spugna. Le parole diChe partita sarà? “Ci sarà un alto livello di contenuti, ilè forte e si è consolidato. E’ all’università del calcio, quindi per noi è un test impegnativo. Abbiamo cercato di prepararla al meglio, dobbiamo essere minuziosi nei particolari.” Izzo sarà arruolabile? “E’ infortunato da una settimana, non è a disposizione”. Su cosa ...

