Mank | David Fincher porta la sceneggiatura del padre Jack su Netflix e in alcuni cinema

Mank approda al cinama (da novembre) e dal 4 dicembre su Netflix. Trama e trailer della pellicola diretta da David Fincher su sceneggiatura del padre Jack Dal 4 dicembre sulla piattaforma streaming Netflix, e in alcuni cinema selezionati a partire da novembre, sarà disponibile Mank, un film drammatico biografico diretto dal regista David Fincher. La pellicola si basa su una sceneggiatura scritta negli anni '90 dal padre del regista, Jack, ed è prodotto da Ceán Chaffin, Douglas Urbanski ed Eric Roth. L'intenzione di Fincher era quella di realizzare Mank

