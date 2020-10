LIVE Sinner-Herbert 6-3 1-0 | ATP Colonia II 2020 in DIRETTA | l’altoatesino conquista il primo set

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0riesce a tenere il servizio. 40-30 Altra palla corta di. 30-30 Palla corta vincente di. 0-30sbaglia di rovescio. 0-15punto del secondo set per. 6-3SET PER! 40-A Set point per Sinnner. 40-40 Largo il rovescio di. A-40 Sbaglia di poco con il dritto. 40-40 Di poco lunga la risposta di. 40-A Set point per. 40-40 Ottima risposta di. 40-30 Lungo il recupero di. 30-30 Deliziosa palla corta di. 15-30 Bella volèe alta di ...