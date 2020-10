Juventus | senti Ferrara | “Miracolo per chi toglierà lo scudetto ai bianconeri”

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ciroè stato un grandissimo difensore bianconero dal 1994 al 2005. Con lui laha vinto 5 titoli di Serie A, 1 Champions League, 2 coppe Italia, 1 coppa Uefa, 1 Supercoppa Europea e 1 coppa Intercontinentale. Insomma stiamo parlando di un giocatore che ha scritto la storia della Vecchia Signora. Non molto fortunato, invece, nella carriera da allenatore, in cui ha guidato i bianconeri nel 2009/10, con un’avventura che si concluse con un esonero a gennaio per mancanza di risultati. Intervistato ai microfoni di Radio Marte, emittente campana,commenta cosi la corsa: “La squadra che riuscirà a togliere loalladopo tanti anni avrà fatto un miracolo assoluto”. Non dà un giudizio certo sul ...

Sarò sempre pronto per la Juventus, perche oltre a essere un grandissimo club e una grande squadra è una famiglia. Quando in un posto ti senti a casa, hai sempre voglia di tornarci” . Lungimirante la ...Nessuna novità positiva in casa Juventus per quanto riguarda Cristiano Ronaldo: il nuovo test ha cui si è sottoposto il portoghese ha dato esito positivo. Non arrivano buone notizie da casa Juventus p ...