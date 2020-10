Inter, i dubbi di Conte: 5 gare chiave in 15 giorni tra Covid e infortuni. Chi schierare? (Di giovedì 22 ottobre 2020) Turbinio in casa Inter. Il calendario non lascia tregua: Serie A, poi Champions, poi Serie A, poi Champions. Un-due, un-due: si tiene il ritmo. E lo si dovrà fare fino all'8 novembre: cinque partite ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Turbinio in casa. Il calendario non lascia tregua: Serie A, poi Champions, poi Serie A, poi Champions. Un-due, un-due: si tiene il ritmo. E lo si dovrà fare fino all'8 novembre: cinque partite ...

danisailor7 : RT @passione_inter: Eto'o non ha dubbi: 'Mourinho è speciale, nessuno come lui. Inter? Club più grande d'Italia' - - sportli26181512 : Sudoku Inter per Conte: 5 gare chiave in 15 giorni, tra Covid e infortuni. Chi schierare?: Sudoku Inter per Conte:… - Gazzetta_it : Sudoku #Inter per #Conte: 5 gare chiave in 15 giorni, tra Covid e infortuni. Chi schierare? - cspreafi : RT @passione_inter: Eto'o non ha dubbi: 'Mourinho è speciale, nessuno come lui. Inter? Club più grande d'Italia' - - passione_inter : Eto'o non ha dubbi: 'Mourinho è speciale, nessuno come lui. Inter? Club più grande d'Italia' -… -