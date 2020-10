Il coronavirus colpisce anche a Vanzaghello (Di giovedì 22 ottobre 2020) anche nel paese dove il virus era penetrato blandamente in primavera sta crescendo il numero dei contagiati: siamo a quota 21. A Castano 16 contagiati e 50 in isolamento. Tra questi anche tutti i ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 22 ottobre 2020)nel paese dove il virus era penetrato blandamente in primavera sta crescendo il numero dei contagiati: siamo a quota 21. A Castano 16 contagiati e 50 in isolamento. Tra questitutti i ...

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus colpisce Caltanissetta, coronavirus “colpisce” 18enne: insufficienza respiratoria, ricoverato al S.Elia il Fatto Nisseno Coronavirus, lo studio rivela: "Quasi 40% di positivi"

Il coronavirus ha stroncato troppe vite e Bergamo ... Bergamo è quindi una delle città più colpite al mondo. Gli autori, inoltre, hanno fatto sapere: “Si può ipotizzare una circolazione del virus che ...

Coronavirus, terzo morto nella rsa Don Orione colpita dal maxi contagio

Terzo morto, in pochi giorni, alla Rsa dell’Istituto Don Orione di Avezzano dove si è sviluppato un maxifocolaio da coronavirus e sono stati contagiati ospiti, operatori sanitari e religiosi. La terza ...

