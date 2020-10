Giulia Cavaglia, una furia contro Francesco Sole: lui l’ha tradita? (Di giovedì 22 ottobre 2020) Giulia Cavaglia, ex di Uomini e Donne, ha appena caricato delle stories in cui si scaglia contro Francesco Sole: cosa è successo? Giulia Cavaglia e Francesco Sole (fonte Instagram @giuliettaCavaglia @FrancescoSole)Come i loro fan sapranno Giulia Cavaglia e Francesco Sole non stanno insieme da tempo. La loro ultima apparizione risale a questa estate, da allora in poi le loro strade si sono separate, ma le motivazioni che li hanno condotti alla rottura fino ad adesso non si conoscono. I due sembravano una coppia super innamorata e molto unita, ma evidentemente qualcosa si è rotto dal ... Leggi su chenews (Di giovedì 22 ottobre 2020), ex di Uomini e Donne, ha appena caricato delle stories in cui si scaglia: cosa è successo?(fonte Instagram @giulietta)Come i loro fan saprannonon stanno insieme da tempo. La loro ultima apparizione risale a questa estate, da allora in poi le loro strade si sono separate, ma le motivazioni che li hanno condotti alla rottura fino ad adesso non si conoscono. I due sembravano una coppia super innamorata e molto unita, ma evidentemente qualcosa si è rotto dal ...

