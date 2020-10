Giro d’Italia 2020, Spreafico positivo a un controllo antidoping: sospeso dall’Uci (Di giovedì 22 ottobre 2020) Matteo Spreafico (Vini Zabu-KTM) è stato trovato positivo a un controllo antidoping effettuato nel corso del Giro d’Italia 2020 il 15 e 16 ottobre. La sostanza vietata è la Enobosarm (ostarine), classificata come agente anabolizzante. Ad annunciarlo è l’Uci, Unione Ciclistica Internazionale, che ha deciso di sospendere il corridore lombardo in attesa di un giudizio. Per il 27enne era la prima corsa rosa della carriera e si interrompe bruscamente a tre tappe dal termine. Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) Matteo(Vini Zabu-KTM) è stato trovatoa uneffettuato nel corso deld’Italiail 15 e 16 ottobre. La sostanza vietata è la Enobosarm (ostarine), classificata come agente anabolizzante. Ad annunciarlo è l’Uci, Unione Ciclistica Internazionale, che ha deciso di sospendere il corridore lombardo in attesa di un giudizio. Per il 27enne era la prima corsa rosa della carriera e si interrompe bruscamente a tre tappe dal termine.

