GF Vip: Adua del Vesco incinta? Chiesto un test di gravidanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) C’è aria di novità nella Casa del Grande Fratello Vip e ad esserne protagonista potrebbe essere proprio Adua Del Vesco. L’attrice, che recentemente ha rivangato dei momenti terribili che hanno influenzato la sua infanzia, potrebbe essere incinta, ma al momento la notizia non è stata né confermata né smentita. Adua Del Vesco incinta Una notizia scottante che non è passata inosservata all’occhio vigile del Grande Fratello Vip. Adua del Vesco, parlando con Dayane Mello, avrebbe accusato un cambiamento nel suo corpo ipotizzato, tra le tante cose, che potrebbe essere incinta. Il sospetto è nato da un ritardo e da altri sintomi, e sembra che sia stato ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) C’è aria di novità nella Casa del Grande Fratello Vip e ad esserne protagonista potrebbe essere proprioDel. L’attrice, che recentemente ha rivangato dei momenti terribili che hanno influenzato la sua infanzia, potrebbe essere, ma al momento la notizia non è stata né confermata né smentita.DelUna notizia scottante che non è passata inosservata all’occhio vigile del Grande Fratello Vip.del, parlando con Dayane Mello, avrebbe accusato un cambiamento nel suo corpo ipotizzato, tra le tante cose, che potrebbe essere. Il sospetto è nato da un ritardo e da altri sintomi, e sembra che sia stato ...

zazoomblog : Adua Del Vesco incinta: chi è il padre? Panico al Grande Fratello Vip - #Vesco #incinta: #padre? #Panico… - Manuel_Real_Off : Cosaaaaaaaaa???? P.s. Ma non è che hanno mandato un filmato di Can Yaman no? ???? #gfvip - TopiniTattici : Test di gravidanza per Adua Del Vesco al #GFVIP l’attrice potrebbe essere incinta. - Rissima3 : @andrea9737268 - infoitcultura : Gf Vip, Adua Del Vesco ha un ritardo nella Casa: 'Mi sento incinta' -