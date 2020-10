F1 | previsioni meteo GP Portogallo 2020 | rischio pioggia in gara

(Di giovedì 22 ottobre 2020) È tutto pronto per il weekend didel Gran Premio del. A Portimao team e piloti si apprestano ad affrontare un fine settimana inedito per le proprie carriere data la lunga assenza della Formula 1 in terra portoghese. Ma che tempo troverà il Circus durante tutte le sessioni del weekend? Tanto sole e massime che oscilleranno sui 20 gradi durante il corso del venerdì di libere e del sabato di qualifica con dellepraticamente identiche. Differente, invece, la situazione di domenica 25 ottobre quando nel pomeriggio, proprio nelle ore di, il cielo sarà coperto dalle nuvole e si aprirà una piccola finestra di possibilità diche potrebbe mescolare le strategie.

Agenzia_Ansa : Le previsioni del tempo per oggi #ANSA - ilbassanese : Nuvole e schiarite: fine settimana all'insegna della instabilità - tusciatimes : Le previsioni meteo di venerdì 23 ottobre - - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: nuvoloso Temperature min 18 max 18 - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: nuvoloso min 18 max 18 -

Ultime Notizie dalla rete : previsioni meteo

Previsioni meteo Reggio Calabria, giovedì, 22 ottobre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima ...Previsioni meteo Ferrara, giovedì, 22 ottobre: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi ...