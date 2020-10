dinoadduci : F1, Portogallo, Grosjean e Magnussen via dalla Haas: ecco Schumi jr o Giovinazzi - Gazzetta_it : .@F1, #portugalgp, #grosjean e #magnussen salutano la #haas: arriva uno tra #mickschumacher e #giovinazzi… - sportli26181512 : Haas, doppio addio: Grosjean e Magnussen: Nella settimana del GP del Portogallo viene ufficializzato il divorzio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo Grosjean

ROMA - "Kevin Magnussen e Romain Grosjean si separeranno dall'Haas F1 Team alla conclusione del Campionato del mondo FIA di Formula 1 2020". Ad annunciarlo, in vista del Gran Premio di Portogallo, è ...In scadenza di contratto il francese non sarà al volante del team statunitense PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - Romain Grosjean e la Haas F1 ...