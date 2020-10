Covid, Speranza: “tamponi rapidi in farmacia” al via la sperimentazione (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus, al via la sperimentazione per fare tamponi rapidi in farmacia. In campo anche i medici di famiglia. Task force individuata con un bando della Protezione Civile. I tamponi rapidi si potranno fare in farmacia. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della riunione con le Regioni annunciando l’inizio di una … L'articolo Covid, Speranza: “tamponi rapidi in farmacia” al via la sperimentazione è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus, al via laper fare tamponiin farmacia. In campo anche i medici di famiglia. Task force individuata con un bando della Protezione Civile. I tamponisi potranno fare in farmacia. Lo ha detto il ministro della Salute Robertonel corso della riunione con le Regioni annunciando l’inizio di una … L'articolo: “tamponiin farmacia” al via laè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

