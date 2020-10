Covid, il virus porta via altre due vite: lutto in Consiglio e a Palazzo San Giacomo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli si sveglia con la terribile notizia di altre due vite portate via dal Covid. Non ce l’ha fatta il padre del consigliere comunale, Maria Caniglia che nelle settimane scorse aveva fatto sapere tramite social di essere risultata positiva al Covid-19. Dolore e lutto anche a Palazzo San Giacomo: stroncato dal virus un dipendente della Segreteria generale. “Una morte che tocca da vicino la grande famiglia di Palazzo San Giacomo e che ci rattrista molto. Siamo affranti anche dalla scomparsa, nella serata di ieri, del papà della consigliera Caniglia. Alle loro famiglie, ai loro amici e colleghi va il profondo cordoglio mio personale e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli si sveglia con la terribile notizia diduete via dal. Non ce l’ha fatta il padre del consigliere comunale, Maria Caniglia che nelle settimane scorse aveva fatto sapere tramite social di essere risultata positiva al-19. Dolore eanche aSan: stroncato dalun dipendente della Segreteria generale. “Una morte che tocca da vicino la grande famiglia diSane che ci rattrista molto. Siamo affranti anche dalla scomparsa, nella serata di ieri, del papà della consigliera Caniglia. Alle loro famiglie, ai loro amici e colleghi va il profondo cordoglio mio personale e ...

AGI - “Non è vero che il virus è meno forte rispetto a marzo, ma è certamente migliorata la capacità di trattarlo e i pazienti arrivano prima, quando il quadro clinico non è compromesso”. A parlare è ...

