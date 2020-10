Controllo anti-Covid, botte ai carabinieri (Di giovedì 22 ottobre 2020) Chiara Giannini Gli aggressori sono minorenni. Le forze dell'ordine: almeno 8 al giorno Calci, pugni e poi bastonate addosso alle auto dei carabinieri e della polizia municipale, intervenuti in piazza Attias, a Livorno, dove un nutrito gruppo di ragazzi, molti dei quali minorenni, si erano assembrati. L'episodio avvenuto l'altro ieri sera nella città labronica, è solo l'ultima goccia di un oceano di aggressioni alle forze dell'ordine, in media otto al giorno. Una situazione preoccupante, descritta dalle parole della comandante dei vigili urbani livornesi Annalisa Martian: «Ci avevano segnalato persone che giocavano a pallone, con musica alta e assembramenti. Quando siamo arrivati in poco tempo siamo stati accerchiati da un centinaio di ragazzini che hanno iniziato a offenderci e ci hanno aggredito, danneggiando anche la nostra vettura. Un ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Chiara Giannini Gli aggressori sono minorenni. Le forze dell'ordine: almeno 8 al giorno Calci, pugni e poi bastonate addosso alle auto deie della polizia municipale, intervenuti in piazza Attias, a Livorno, dove un nutrito gruppo di ragazzi, molti dei quali minorenni, si erano assembrati. L'episodio avvenuto l'altro ieri sera nella città labronica, è solo l'ultima goccia di un oceano di aggressioni alle forze dell'ordine, in media otto al giorno. Una situazione preoccupante, descritta dalle parole della comandante dei vigili urbani livornesi Annalisa Martian: «Ci avevano segnalato persone che giocavano a pallone, con musica alta e assembramenti. Quando siamo arrivati in poco tempo siamo stati accerchiati da un centinaio di ragazzini che hanno iniziato a offenderci e ci hanno aggredito, danneggiando anche la nostra vettura. Un ...

