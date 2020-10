Con più di 2.300 ricoveri in terapia intensiva si rischia il lockdown (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, un nuovo lockdown potrebbe scattare nel caso in cui si superasse la soglia dei 2.300 ricoveri in terapia intensiva. L’Italia vive una nuova fase dell’emergenza coronavirus e valuta con estrema attenzione i numeri giornalieri e quelli del monitoraggio settimanale a cura dell’Iss. A fare notizia come al solito sono i nuovi casi, in considerevole aumento nelle ultime settimane, ma il dato critico, quello che potrebbe spingere a procedere con una nuova stretta significativa, potenzialmente fino ad un nuovo lockdown, è quello legato ai ricoveri in terapia intensiva. Le Regioni si muovono contro l’aumento dei casi Dopo il dpcm del 18 ottobre, arrivano le prime risposte da parte delle Regioni. ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, un nuovopotrebbe scattare nel caso in cui si superasse la soglia dei 2.300in. L’Italia vive una nuova fase dell’emergenza coronavirus e valuta con estrema attenzione i numeri giornalieri e quelli del monitoraggio settimanale a cura dell’Iss. A fare notizia come al solito sono i nuovi casi, in considerevole aumento nelle ultime settimane, ma il dato critico, quello che potrebbe spingere a procedere con una nuova stretta significativa, potenzialmente fino ad un nuovo, è quello legato aiin. Le Regioni si muovono contro l’aumento dei casi Dopo il dpcm del 18 ottobre, arrivano le prime risposte da parte delle Regioni. ...

