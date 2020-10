VIDEO | Il pizzaiolo di Conte contro il coprifuoco: “Non ci spegnete” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – Barman, cuochi, camerieri, pizzaioli. I lavoratori della notte scendono in piazza e alzano la voce contro il coprifuoco. “Non vogliamo spegnere le città- dicono- vogliamo continuare a lavorare in sicurezza”. Sono tra le categorie più colpite dalle ultime restrizioni governative. Si sono ritrovati questa mattina sotto al ministero dell’Economia armati degli strumenti del mestiere: shaker, pentole, padelle, mestoli e cucchiai. Il rumore delle loro ‘armi’ ha invaso tutta via XX Settembre. Leggi su dire (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – Barman, cuochi, camerieri, pizzaioli. I lavoratori della notte scendono in piazza e alzano la voce contro il coprifuoco. “Non vogliamo spegnere le città- dicono- vogliamo continuare a lavorare in sicurezza”. Sono tra le categorie più colpite dalle ultime restrizioni governative. Si sono ritrovati questa mattina sotto al ministero dell’Economia armati degli strumenti del mestiere: shaker, pentole, padelle, mestoli e cucchiai. Il rumore delle loro ‘armi’ ha invaso tutta via XX Settembre.

