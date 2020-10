Torna l'incubo autocertificazione Campania, niente movimenti interni (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Coronavirus è Tornato a far davvero paura. l'Italia passa ad un mini lockdown localizzato, ogni Regione adotta misure personali per fronteggiare l'emergenza. Tra le novità più significative - si legge sul Corriere della Sera - c'è il ritorno dell'autocertificazione, ogni cittadino dovrà munirsi di uno specifico modulo per uscire di casa e dovrà essere un motivo di "comprovata urgenza", altrimenti non verrà ritenuto valido e scatteranno le sanzioni. Se si tratta di motivi di lavoro si dovrà indicare il datore di lavoro e l’indirizzo. Se invece si tratta di altri motivi di urgenza dovranno essere specificati la destinazione e la durata dell’uscita, senza però indicare il nominativo della persona da cui si va eventualmente per motivi di privacy. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Coronavirus èto a far davvero paura. l'Italia passa ad un mini lockdown localizzato, ogni Regione adotta misure personali per fronteggiare l'emergenza. Tra le novità più significative - si legge sul Corriere della Sera - c'è il ritorno dell', ogni cittadino dovrà munirsi di uno specifico modulo per uscire di casa e dovrà essere un motivo di "comprovata urgenza", altrimenti non verrà ritenuto valido e scatteranno le sanzioni. Se si tratta di motivi di lavoro si dovrà indicare il datore di lavoro e l’indirizzo. Se invece si tratta di altri motivi di urgenza dovranno essere specificati la destinazione e la durata dell’uscita, senza però indicare il nominativo della persona da cui si va eventualmente per motivi di privacy. Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Torna incubo Torna l’incubo della Tari: i commercianti di Savona chiedono il rinvio al prossimo anno La Stampa Ladispoli, impennata di positivi nella Rsa: torna l’incubo al Gonzaga

Ladispoli in ansia anche per il rapido aumento di positivi all’interno della Rsa Luigi Gonzaga di Ladispoli. L’Asl Rm 4 ha infatti confermato la presenza di 16 casi positivi, tra pazienti e operatori ...

Paullo, incubo contagio sui bus affollati

Paullo (Milano), 21 ottobre 2020 - "Con i mezzi pubblici all’80% della capienza, non si garantisce il distanziamento sociale". Il comitato pendolari di Paullo torna a riaccendere i riflettori sul tema ...

