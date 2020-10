Tale e quale show, minacce per l’esibizione: “mi hanno augurato la morte” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tale e quale show, noto programma Rai, continua a far parlare i suoi tantissimi telespettatori, ma questa volte arrivano minacce ad una concorrente: “Mi hanno augurato la morte“ Tale e quale show, Fonte foto: Facebook (@Taleequaleshow)Sempre molto amato e seguitissimo dai telespettatori, ‘Tale e quale show‘ continua a far discutere e i suoi tanti seguaci restano sempre a bocca aperta grazie all’incredibile bravura dei tanti concorrenti, ma questa volta è accaduto qualcosa di spiacevole. La nota trasmissione, come sicuramente già sapranno i tanti che la seguono, va in onda dal ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 ottobre 2020), noto programma Rai, continua a far parlare i suoi tantissimi telespettatori, ma questa volte arrivanoad una concorrente: “Mila morte“, Fonte foto: Facebook (@)Sempre molto amato e seguitissimo dai telespettatori, ‘‘ continua a far discutere e i suoi tanti seguaci restano sempre a bocca aperta grazie all’incredibile bravura dei tanti concorrenti, ma questa volta è accaduto qualcosa di spiacevole. La nota trasmissione, come sicuramente già sapranno i tanti che la seguono, va in onda dal ...

