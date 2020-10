Ora Whatsapp Web ti fa fare chiamate e videochiamate dal computer (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Whatsapp Web sta per introdurre chiamate e videochiamate all'interno della sua versione per dispositivi desktop. L'app di messaggistica ha lavorato sodo nel corso del 2020 per rincorrere le app specializzate su questo fronte implementando una serie di servizi per i suoi 2 miliardi di utenti in tutto il mondo: da Rooms, sviluppato da Facebook per tutte le sue app, all'ampliamento a 50 partecipanti delle chiamate di gruppo all'interno dell'app per iOS e Android. E proprio le Stanze annunciate da Mark Zuckerberg sono state la salvezza dell'applicazione per computer durante la pandemia, considerata l'assenza dello strumento video per tenersi in contatto con amici e parenti. Ma ora le cose stanno cambiando e presto sarà possibile utilizzare Whatsapp Web per fare ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 21 ottobre 2020)Web sta per introdurree videoall'interno della sua versione per dispositivi desktop. L'app di messaggistica ha lavorato sodo nel corso del 2020 per rincorrere le app specializzate su questo fronte implementando una serie di servizi per i suoi 2 miliardi di utenti in tutto il mondo: da Rooms, sviluppato da Facebook per tutte le sue app, all'ampliamento a 50 partecipanti delledi gruppo all'interno dell'app per iOS e Android. E proprio le Stanze annunciate da Mark Zuckerberg sono state la salvezza dell'applicazione perdurante la pandemia, considerata l'assenza dello strumento video per tenersi in contatto con amici e parenti. Ma ora le cose stanno cambiando e presto sarà possibile utilizzareWeb per...

