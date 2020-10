Midtjylland-Atalanta 0-4, Gomez: “Ora abbiamo un’altra consapevolezza” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “La squadra ha fatto bene, siamo entrati in partita velocemente e loro non ci hanno creato grandi pericoli. Ora questa squadra ha un’altra esperienza e un’altra consapevolezza. Sappiamo che in Champions può succedere di tutto e se vinceremo la prossima ci metteremo ancor meglio in classifica. Speriamo di andare avanti così“. Lo ha dichiarato il Papu Gomez nel post partita di Midtjylland-Atalanta 0-4, prima giornata della fase a gironi della Uefa Champions League 2020-21. “Ora vedo i miei compagni titolari anche nelle proprie Nazionali e questo ti dà esperienza importante in campo internazionale – ha aggiunto Gomez ai microfoni di Sky Sport -. Queste partite di Champions sono simili a quelle giocate in Nazionale ed è per questo che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “La squadra ha fatto bene, siamo entrati in partita velocemente e loro non ci hanno creato grandi pericoli. Ora questa squadra ha un’altra esperienza e un’altra consapevolezza. Sappiamo che in Champions può succedere di tutto e se vinceremo la prossima ci metteremo ancor meglio in classifica. Speriamo di andare avanti così“. Lo ha dichiarato il Papunel post partita di0-4, prima giornata della fase a gironi della Uefa Champions League 2020-21. “Ora vedo i miei compagni titolari anche nelle proprie Nazionali e questo ti dà esperienza importante in campo internazionale – ha aggiuntoai microfoni di Sky Sport -. Queste partite di Champions sono simili a quelle giocate in Nazionale ed è per questo che ...

