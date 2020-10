Mertens | “Napoli mi ha cambiato la vita Osimhen può crescere tantissimo”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dries, attaccante del Napoli, ha presentato così la sfida di domani contro l’AZ Alkmaar in Europa League, nell’intervista concessa a Sky Sport. Penso che oggi dobbiamo vivere così e dobbiamo continuare se vogliamo a fare il nostro lavoro. Fuori e dentro il calcio è uguale per tutti. C’è tanta voglia, abbiamo fame e ci stiamo allenando bene, abbiamo voglia di giocare. Mi diverto e mi devo ancora adattare un po’ al nuovo ruolo, ma anche quando giocavo in attacco mi abbassavo. Abbiamo fatto bene, ma dobbiamo continuare perché non è finita qui. Gattuso ci chiede tanto e stiamo crescendo molto. Questo può fare la differenza anche per il futuro, spero che possa rimanere.? Se lo paghi così tanto, sicuramente qualcosa sa fare (ride, ndr). Penso che possa ...