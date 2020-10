ll richiamo di Cthulhu | Recensione di un tributo straordinario

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) lldiè sicuramente uno dei più famosi racconti di H.P. Lovecraft, storia che ha dato il nome allo stesso ciclo di. L’opera e l’autore non hanno certamente bisogno di presentazioni, essendo entrambi, padre e creatura, ispiratori di un filone horror-fantascientifico che dalle sue origini non si è più fermato. Pubblicato nel 1928 sulla rivista pulp Weird Tales, questo racconto è ricordato come uno dei più rappresentativi di Lovecraft, e dell’intero Ciclo di, un’espressione originata proprio dal forte impatto esercitato da questo scritto e divenuta con il tempo l’appellativo per indicare quella parte della produzione lovecraftiana legata ad un immaginario universo mitico condiviso. E chi meglio di un maestro ...