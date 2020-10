Juventus, senti Salvini: “Scudetto tra Napoli e Milan” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Matteo Salvini snobba completamente la Juventus in occasione del suo pronostico per quanto riguarda la vittoria del campionato. Secondo il Ministro, a giocarsela fino alla fine saranno infatti Napoli e Milan. Un riferimento, poi, è stato fatto anche sul tema dell’apertura degli stadi. Juventus: le parole di Salvini “Scudetto? Se lo giocano Milan e Napoli all’ultima giornata. Per me il campionato può finire anche oggi. Napoli e Milan quest’anno hanno un bel gioco, mi auguro si possa andare avanti anche pensando al ritorno dei tifosi allo stadio. Leggi anche:Infortunio Chiellini, l’esito degli esami: ecco la nota ufficiale della Juventus Stadi? Posso dire che mi auguro che il prima possibile i tifosi possano ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Matteosnobba completamente lain occasione del suo pronostico per quanto riguarda la vittoria del campionato. Secondo il Ministro, a giocarsela fino alla fine saranno infattie Milan. Un riferimento, poi, è stato fatto anche sul tema dell’apertura degli stadi.: le parole di“Scudetto? Se lo giocano Milan eall’ultima giornata. Per me il campionato può finire anche oggi.e Milan quest’anno hanno un bel gioco, mi auguro si possa andare avanti anche pensando al ritorno dei tifosi allo stadio. Leggi anche:Infortunio Chiellini, l’esito degli esami: ecco la nota ufficiale dellaStadi? Posso dire che mi auguro che il prima possibile i tifosi possano ...

