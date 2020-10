Inter-Borussia M’Gladbach 2-2, Lukaku: “Non è un buon risultato per noi” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Dobbiamo continuare a lavorare ma quello di oggi non è un buon risultato. Dobbiamo fare di più”. Queste le parole di Romelu Lukaku, autore di una doppietta nel 2-2 dell’Inter contro il Borussia Moenchengladbach all’esordio stagionale in Champions League. L’attaccante nerazzurro richiama all’attenzione la squadra, reduce già dal derby perso in campionato contro il Milan: “In difesa dobbiamo fare meglio perché abbiamo subito due gol nati da due errori nostri. E poi dobbiamo sfruttare di più le occasioni che creiamo perché in queste partite è fondamentale”, ha concluso Lukaku ai microfoni di Sky Sport. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Dobbiamo continuare a lavorare ma quello di oggi non è un. Dobbiamo fare di più”. Queste le parole di Romelu, autore di una doppietta nel 2-2 dell’contro ilMoenchengladbach all’esordio stagionale in Champions League. L’attaccante nerazzurro richiama all’attenzione la squadra, reduce già dal derby perso in campionato contro il Milan: “In difesa dobbiamo fare meglio perché abbiamo subito due gol nati da due errori nostri. E poi dobbiamo sfruttare di più le occasioni che creiamo perché in queste partite è fondamentale”, ha conclusoai microfoni di Sky Sport.

