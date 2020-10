In migliaia al concorso mentre le Regioni chiudono. Il Pd non ne può più della Azzolina (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lucia Azzolina tira avanti per la sua strada e domani mattina alle 8 in punto il concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, riservato agli insegnanti che hanno già almeno 36 mesi di servizio prenderà regolarmente il via. A bando ci sono ben 32mila posti per oltre 64mila candidati. Non tutti i partecipanti svolgeranno la prova domani, ci sarà una suddivisione per classi di concorso e su più giornate con le prove che andranno avanti fino al prossimo 16 novembre. Il primo scaglione è composto da 1.645 persone suddivise in 171 aule sparse su tutto il territorio nazionale. Il protocollo di sicurezza, precisano dal ministero, sarà «preciso e rigido». Il distanziamento fisico sarà garantito, i candidati e gli addetti ai controlli indosseranno ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Luciatira avanti per la sua strada e domani mattina alle 8 in punto ilstraordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, riservato agli insegnanti che hanno già almeno 36 mesi di servizio prenderà regolarmente il via. A bando ci sono ben 32mila posti per oltre 64mila candidati. Non tutti i partecipanti svolgeranno la prova domani, ci sarà una suddivisione per classi die su più giornate con le prove che andranno avanti fino al prossimo 16 novembre. Il primo scaglione è composto da 1.645 persone suddivise in 171 aule sparse su tutto il territorio nazionale. Il protocollo di sicurezza, precisano dal ministero, sarà «preciso e rigido». Il distanziamento fisico sarà garantito, i candidati e gli addetti ai controlli indosseranno ...

«Come è possibile pensare che migliaia di persone possano partecipare a un concorso con numeri dell’epidemia così vasti?», si chiedono parlando di una scuola «al capolinea» e di una ministra che manca ...

«Come è possibile pensare che migliaia di persone possano partecipare a un concorso con numeri dell'epidemia così vasti?», si chiedono parlando di una scuola «al capolinea» e di una ministra che manca ...