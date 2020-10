Il make-up ai tempi del covid secondo Tom Pecheux (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È cambiato tutto. Con il covid la nostra vita ha dovuto re-settarsi e abituarsi ad altri standard, nuove abitudini si sono insidiate nei nostri gesti quotidiani e c’è una new entry anche nel nostro guardaroba di accessori: la mascherina. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È cambiato tutto. Con il covid la nostra vita ha dovuto re-settarsi e abituarsi ad altri standard, nuove abitudini si sono insidiate nei nostri gesti quotidiani e c’è una new entry anche nel nostro guardaroba di accessori: la mascherina.

Cosa ci manca, cosa funziona di più e cosa andrà nel prossimo futuro. Abbiamo cercato di avere un quadro chiaro dell'universo del make-up in tempi di pandemia È cambiato tutto. Con il covid la nostra ...

Make up a prova di mascherina: agli occhi un ruolo di primo piano

Anche a Verona, considerando le scelte make up in tempo di Covid, le donne puntano dritte alla valorizzazione degli occhi. Indossando... Scopri di più ...

