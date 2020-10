Ginnastica ritmica, Serie A: svolto il sorteggio della Final Six. Fabriano favorita per lo scudetto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nelle sede della Federazione Ginnastica d’Italia in Viale Tiziano a Roma si è svolto il sorteggio della Final Six della Serie A 2020 di Ginnastica ritmica. L’evento andrà in scena sabato 24 ottobre al PalaRuffini di Torino. L’estrazione ha definito la composizione degli scontri diretti delle semiFinali, le tre squadre vincitrici si qualificheranno alla Finale che metterà in palio lo scudetto. Fabriano, grande favorita della vigilia, incrocerà la San Giorgio 79 di Desio. Le Campionesse d’Italia, guidate da Milena Baldassarri, potrebbero essere fermate soltanto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nelle sedeFederazioned’Italia in Viale Tiziano a Roma si èilSixA 2020 di. L’evento andrà in scena sabato 24 ottobre al PalaRuffini di Torino. L’estrazione ha definito la composizione degli scontri diretti delle semii, le tre squadre vincitrici si qualificheranno allae che metterà in palio lo, grandevigilia, incrocerà la San Giorgio 79 di Desio. Le Campionesse d’Italia, guidate da Milena Baldassarri, potrebbero essere fermate soltanto ...

SpotandWeb : Nuova notizia: BioNike vola insieme alle Farfalle della Nazionale di Ginnastica Ritmica - FatimaDjire : Le azzurre di ginnastica ritmica: a Torino lo show delle farfalle, le Final Six di A1 e A2 - 0766news_TripTv : Santa Marinella, ginnastica ritmica: finale Nazionale bis per Marta Padroni #0766news #triptv… - umbriajournal_ : Ginnastica ritmica, la Fortebraccio Perugia promossa in A2 - ginnasticando : ????? Serie A, inizia il conto alla rovescia per la finalissima: oggi la presentazione della Final Six ??É stata pr… -