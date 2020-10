Giffoni | confronto globale sul capitale umano

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) di Francesco Bellofatto In un mondo che sembra perennemente in crisi e le cui problematiche si riflettono sull’economia, a fare la differenza possono essere l’innovazione, la sostenibilità e un modello culturale e industriale diffuso. Su quest’onda giovedì 22 ottobre alle 11.30 si terrà – on site e online – il panel ‘Cultura e innovazione, verso un modello culturale e sostenibile’, organizzato daInnovation Hub nell’ambito di Next Generation 2020, rassegna partita ad agosto in occasione della 50° edizione delFilm Festival dedicato al tema ‘Terra’. Un panel al quale parteciperanno i più grandi attori istituzionali e aziendali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione Campania, di Desk Europa Creativa, ...